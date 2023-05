Cristiano Ronaldo chiude con “zeru tituli”: l’Al-Nassr si arrende all’Al-Ittihad

CalcioWeb

Delusione per Cristiano Ronaldo, alla prima esperienza in Arabia-Saudita. Il campionato è arrivato nella fase conclusiva e il verdetto per il titolo è ufficiale a 90 minuti dal termine. L’Al-Ittihad si è laureato campione con grande merito e la festa è iniziata dopo il successo contro l’Al Feiha con il netto risultato di 0-3. L’Al Nassr non è andato oltre il pareggio 1-1 contro l’Al-Ettifaq e il vantaggio, a una giornata dal termine, è di cinque punti.

Nel complesso il rendimento di Cristiano Ronaldo è stato positivo, ma la stagione si è chiusa con “zeru tituli”. In 29 partite l’Al-Nassr ha collezionato 64 punti frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. L’Al-Ittihad ha fatto decisamente meglio e le due vittorie in più sono state decisive.

Eliminati in supercoppa, eliminati in Coppa, secondi in campionato: la stagione di Cristiano Ronaldo è pronta a chiudersi senza trofei. Nelle 16 partite giocate, Ronaldo ha segnato 14 gol, un numero comunque importante ma un pò al di sotto delle aspettative. Il portoghese è legato da altri due anni di contratto con l’Al-Nassr, ma il futuro è sempre più incerto.

Nuno deserved it 💪 pic.twitter.com/YzoD7qhWqc — Ittihad Club (@ittihad_en) May 27, 2023