Finale Champions League, Manchester City-Inter: data, orario e dove vederla in tv

L’Inter supera il Milan nel doppio confronto, il Manchester City umilia il Real Madrid con un netto 4-0. La finale di Champions League è servita. Nerazzurri contro Sky Blues, Italia contro Inghilterra, Lautaro contro Haaland, Simone Inzaghi contro Pepe Guardiola.

Saranno queste, e non solo, le chiavi di lettura dell’ultimo atto del torneo che metterà in palio la Coppa delle grandi orecchie. Scopriamo le ‘coordinate’ della finalissima.

Quando si giocherà la finale di Champions League?

La finale di Champions League è in programma per sabato 10 giugno alle ore 21:00. Sarà l’ultima delle tre finali europee a disputarsi: la finale di Europa League sarà il 31 maggio, quella di Conference League il 7 giugno.

Quale sarà lo stadio della finale di Champions League?

La finale si disputerà presso l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, l’impianto più importante della Turchia con una capienza massima da 75.000 posti. Si tratterà della seconda finale di Champions disputata all’interno dello stadio turco. La prima la ricordano con una certa amarezza i tifosi del Milan: la partita persa ai rigori contro il Liverpool nel 2005 al termine di una delle rimonte più clamorose della storia del calcio.

Dove vedere in tv la finale di Champions League

L’ultimo atto del torneo sarà visibile in chiaro per tutti su Canale 5, per gli abbonati Sky anche sui canali dedicati allo sport. In streaming sarà possibile vedere la partita attraverso Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity su pc, computer, tablet e smartphone.

L’albo d’oro della Champions League

1955/56: Real Madrid

1956/57: Real Madrid

1957/58: Real Madrid

1958/59: Real Madrid

1959/60: Real Madrid

1960/61: Benfica

1961/62: Benfica

1962/63: Milan

1963/64: Inter

1964/65: Inter

1965/66: Real Madrid

1966/67: Celtic

1967/68: Manchester United

1968/69: Milan

1969/70: Feyenoord

1970/71: Ajax

1971/72: Ajax

1972/73: Ajax

1973/74: Bayern Monaco

1974/75: Bayern Monaco

1975/76: Bayern Monaco

1976/77: Liverpool

1977/78: Liverpool

1978/79: Nottingham Forest

1979/80: Nottingham Forest

1980/81: Liverpool

1981/82: Aston Villa

1982/83: Amburgo

1983/84: Liverpool

1984/85: Juventus

1985/86: Steaua Bucarest

1986/87: Porto

1987/88: PSV

1988/89: Milan

1989/90: Milan

1990/91: Stella Rossa

1991/92: Barcellona

1992/93: Marsiglia

1993/94: Milan

1994/95: Ajax

1995/96: Juventus

1996/97: Borussia Dortmund

1997/98: Real Madrid

1998/99: Manchester United

1999/00: Real Madrid

2000/01: Bayern Monaco

2001/02: Real Madrid

2002/03: Milan

2003/04: Porto

2004/05: Liverpool

2005/06: Barcellona

2006/07: Milan

2007/08: Manchester United

2008/09: Barcellona

2009/10: Inter

2010/11: Barcellona

2011/12: Chelsea

2012/13: Bayern Monaco

2013/14: Real Madrid

2014/15: Barcellona

2015/16: Real Madrid

2016/17: Real Madrid

2017/18: Real Madrid

2018/19: Liverpool

2019/20: Bayern Monaco

2020/21: Chelsea

2021/22: Real Madrid