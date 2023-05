Il Genoa in Serie A! Il miracolo di Gilardino, l’allenatore in lacrime | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

E’ un’altra giornata storica nel campionato di Serie B, il 36° turneo del torneo cadetto ha regalato la seconda promozione: dopo il Frosinone può festeggiare anche il Genoa. La squadra di Gilardino è riuscita a vincere 2-1 nel match casalingo contro l’Ascoli, le reti sono state realizzate da Bani e Badelj. Il Bari non è andato oltre il pareggio contro il Modena e la promozione è ufficiale.

Il Genoa è stato protagonista di un rendimento eccezionale, soprattutto dalla gestione Gilardino. In totale i rossoblu hanno collezionato 70 punti in 36 partite, frutto di 20 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte con la miglior difesa proprio come il Frosinone.

Il rendimento di Gilardino è stato miracoloso: subentrato a Blessin, l’ex calciatore si è dimostrato un allenatore emergente e pronto per il palcoscenico della Serie A. Al fischio finale si è scatenata la gioia dei tifosi e non sono passate inosservate le lacrime proprio di Gilardino.

