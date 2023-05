Hackerato l’account di Maradona: “si sa che ho finto la mia morte?”

CalcioWeb

“Si sa che ho finto la mia morte?“. Incredibile messaggio scritto dalla pagina di Diego Armando Maradona. Sarà stato uno shock per gli oltre 12 milioni di follower che seguono il profilo di Facebook, con tanto di spunta blu che ne conferma l’autenticità. A scrivere è stato Diego, o meglio, è stata la vera pagina di Diego.

E no, non si tratta di un miracolo e nemmeno di un errore di chi la gestisce. L’account è stato hackerato. Lo dimostrano i post seguenti in rapida successione: tweet sulla ex pornostar Mia Khalifa, un messaggio che inneggia a Messi e definisce Cristiano Ronaldo “Pendejo” e molti altri ‘troll’ diventati ben presto virali.