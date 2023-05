L’Inter è in Champions League: avvio strepitoso e successo contro l’Atalanta | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ un momento magico per l’Inter, sempre più in grande spolvero e sicura della qualificazione alla prossima Champions League. E’ andata in scena la partita tra ‘nerazzurri’ nell’anticipo serale della 37ª giornata del campionato di Serie A. Partenza strepitosa dei padroni di casa, in gol due volte nei primi minuti. Poi la ripresa per la compagine di Gasperini, ma la sconfitta è fatale per la corsa al quarto posto.

L’Inter si schiera con la coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku, l’Atalanta risponde con Pasalic e Hojlund. Avvio strepitoso dell’Inter, prima il gol a campo aperto di Lukaku poi il raddoppio di Barella in appena 3 minuti di gioco. L’Atalanta rientra in partita con un gol di Pasalic.

Nella ripresa l’Atalanta ci prova, ma è l’Inter a chiudere i conti con Lautaro Martinez. Finisce 3-2 con gol nel recupero di Muriel. L’Inter vola in Champions e si porta al secondo posto, a 69 punti, in attesa della partita della Lazio. L’Atalanta ferma a 61 punti, a rischio sorpasso anche dalla Juventus.

LA CLASSIFICA

1- Napoli 86 (C)

2- Inter 69 In Champions

3- Lazio 68 In Champions

4- Milan 64

5- Atalanta 61

6- Roma 60

7- Juventus 59

8- Torino 53

9- Fiorentina 53

10- Monza 52

11- Bologna 50

12- Udinese 46

13- Sassuolo 45

14- Empoli 42

15- Salernitana 42

16- Lecce 33

17- Spezia 31

18- Verona 30

19- Cremonese 24 (R)

20- Sampdoria 19 (R)