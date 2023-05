Inter, deciso il futuro di Inzaghi: “se resto? Ecco cosa dice Marotta”

CalcioWeb

“Non penseremo alla finale con il City. Non è un rischio che corriamo, quello che la Fiorentina abbia più fame di noi. Di sicuro non mancherà il nostro impegno folle“. È quanto dichiarato da Simone Inzaghi alla vigilia della finale di Coppa Italia fra la sua Inter e la Fiorentina.

“Io devo solo ringraziare i ragazzi, ho trovato un gruppo bellissimo… e sì, quest’anno ne abbiamo passate… poi è chiaro che vanno benissimo gli ultimi due mesi, in campionato ci manca ancora un passetto. E poi abbiamo una finale di Champions inaspettata per la maggioranza, ma noi una speranza ce l’avevamo fino dal sorteggio…”, ha aggiunto.

Favoriti? Inzaghi glissa: “è una finale, ne ho giocate diverse, alcune da favorito, altre da sfavorito. Avremo di fronte una squadra forte, che nelle ultime 24 partite ne ha perse solo 4. Sarà una gara aperta. Per vincere, dovremo essere squadra con la S maiuscola“.

Futuro all’Inter

Inzaghi non glissa invece sul proprio futuro. “Marotta dice che resterò al 100%? Condivido la percentuale. Non mi sono mai sentito precario. Si vince tutti insieme, si perde tutti insieme. Qui siamo stati bravi nei momenti di difficoltà a cercare la soluzione e non il colpevole. Poi è chiaro che ogni allenatore viene giudicato in base ai risultati. Ma lavoro 24 ore al giorno per l’Inter“, conclude.