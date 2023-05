Il cielo sopra Milano è nerazzurro: l’Inter è la prima finalista di Champions League!

CalcioWeb

Il cielo sopra Milano è nerazzurro. E’ l’Inter la prima finalista di Champions League, la squadra di Simone Inzaghi ha raggiunto un risultato eccezionale e il tecnico continua a togliersi altri sassolini dalla scarpa dopo le critiche delle scorse settimane. La stagione del Milan, invece, rischia di chiudersi senza grosse soddisfazioni e anche la qualificazione alla prossima Champions League è a rischio.

Pubblico delle grandi occasioni allo stadio San Siro, l’impianto è esaurito in ogni ordine di posto e le coreografie sono mozzafiato. L’Inter, forte dello 0-2 dell’andata, prova a gestire il vantaggio mentre il Milan è chiamato a sbloccare subito il risultato. I ritmi sono subito altissimi.

La cronaca

L’Inter si schiera con la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez, il tecnico Pioli recupera Leao e completa il reparto con Diaz, Messias e Giroud. La prima grande occazione è per Brahim Diaz, il portiere Onana non si fa sorprendere. L’Inter risponde, prima con Barella e poi con Mkhitaryan. Guizzo di Leao, il portoghese sfiora il palo e il vantaggio. L’Inter ci prova con Dzeko. Infortunio di Mkhitaryan.

Inzaghi manda in campo Lukaku e Gosens, al 74′ la gara si sblocca con il solito Lautaro Martinez che supera Maignan. Nel finale tanto nervosismo e cartellini gialli. Il risultato non cambia più, finisce 1-0. L’Inter vola in finale di Champions League!