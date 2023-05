Inter-Milan, Leao giocherà? Allenamento parziale: le ultime da Pioli

CalcioWeb

“Lo stato d’animo è quello di una squadra che ha una grandissima occasione“. Stefano Pioli si è espresso così, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League fra Inter e Milan.

“Siamo concentrati per ribaltare un pronostico che ci vede sfavoriti. Arrivati a questo punto vogliamo la finale, ma dobbiamo fare una partita diversa. E’ un discorso di testa e di qualità di gioco. Vinceremo se riusciremo a giocare meglio dell’Inter, ma dobbiamo anche stare attenti e non fare errori“.

Leao ci sarà?

Il grande interrogativo che interessa tutti i tifosi del Milan (e anche quelli dell’Inter, seppur per ragioni differenti) riguarda la presenza o meno di Rafael Leao. Infortunatosi nella gara di campionato contro la Lazio, il portoghese ha saltato il match d’andata e anche la sfida di campionato contro lo Spezia. Tutto per esserci nella gara di ritorno.

Leao si sta allenando con i compagni, ma non in maniera completa. In ogni caso, domani sera giocherà anche se non dovesse essere al 100%, la posta in palio è troppo alta. “Leao sta bene – ha dichiarato Pioli – ieri ha svolto quasi interamente l’allenamento con il gruppo, spero possa rientrare con Krunic e Messias“.