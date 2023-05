Manchester City campione d’Inghilterra: l’omaggio da brividi dei tifosi | VIDEO

CalcioWeb

E’ appena iniziata Manchester City-Chelsea, sfida valida per la Premier League. La squadra di Guardiola continua a confermarsi in un periodo di forma eccezionale e la squadra è concentrata in vista dei prossimi importanti appuntamenti. La stagione del Chelsea, invece, è stata da dimenticare e la dirigenza inizia a valutare il futuro.

Il Manchester City è stato in grado di dominare la semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid e l’attesa per la finale contro l’Inter è già altissima. La squadra di Guardiola è ufficialmente anche campione d’Inghilterra per la terza volta di fila, la matematica è arrivata dopo la sconfitta dell’Arsenal contro il Nottingham.

I tifosi del Manchester City sono in delirio per il grande risultato conquistato e l’accoglienza alla squadra e al tecnico è stata da brividi. Tutti all’esterno dello stadio per rendere omaggio alla squadra.

