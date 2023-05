Mondiale Under 20, brutto passo falso dell’Italia: la Nigeria si conferma

CalcioWeb

Continua il programma del Mondiale Under 20 in Argentina e la seconda giornata ha regalato una sorpresa. Dopo la bella e sorprendente vittoria degli Azzurrini contro il Brasile, la squadra di Carmine Nunziata è stata sconfitta sul risultato di 0-2 contro la Nigeria.

L’Italia si schiera in campo con Baldanzi alle spalle di Ambrosino e Pafundi. L’attacco è impreciso e non riesce a concretizzare. La Nigeria si conferma dopo il successo all’esordio contro la Repubblica Dominicana e si impone sullo 0-2.

Le reti della vittoria sono state realizzate da Salem Fago al 61′ e Jude in pieno recupero. In attesa della partita tra Brasile e Repubblica Dominicana, la classifica continua a fornire indicazioni. La Nigeria guida a punteggio pieno, poi l’Italia a 3. Nel prossimo turno gli Azzurrini chiamati al match contro la Repubblica Dominicana, l’appuntamento è fissato per sabato 27 maggio alle ore 20.