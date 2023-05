Vergogna a Mondragone, Anna Frank con la maglia del Napoli: “gesto ignobile”

CalcioWeb

Il Napoli continua a festeggiare la vittoria dello scudetto, i tifosi sono al settimo cielo e la squadra si prepara a tornare in campo al ‘Maradona’ per essere omaggiata ancora una volta. Si sono anche registrati momenti negativi, dagli scontri nel post-partita contro l’Udinese alla morte di un uomo in un agguato.

In più un altro episodio ha macchiato la festa scudetto del Napoli. In una piazza a Mondragone, cittadina in provincia di Caserta, è apparso uno striscione a coprirne un altro che celebrava la vittoria dello scudetto. “Sei napoletana, noi no”, il messaggio dello striscione sotto la foto di Anna Frank ritoccata con la maglia del Napoli.

“La stupenda ed ordinata festa di ieri per la vittoria matematica del campionato di calcio di Serie A da parte del Napoli è stata macchiata da un gesto ignobile da parte di sconsiderati che hanno utilizzato e strumentalizzato il volto di Anna Frank, vittima delle barbarie naziste durante la seconda guerra mondiale, al fine di deridere – in maniera assurda e spregevole – i tifosi napoletani. Tale insensato gesto va condannato “senza se e senza ma””, le parole del sindaco di Mondragone, Francesco Lavagna

“Ho già provveduto – per quanto di mia competenza – ad attivare tutte le procedure amministrative del caso. Chiedo, altresì, a chiunque possa fornire elementi utili per l’individuazione dei responsabili di comunicarli alle Forze dell’Ordine. Dimostriamo di essere una Comunità responsabile e soprattutto civile. Io, in qualità di Primo cittadino, chiedo scusa alle vittime dell’Olocausto e ai tifosi tutti. Mondragone non è questa…è ben altro!”.