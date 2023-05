Alvaro Morata in Serie A, ci siamo: la contropartita che sblocca l’affare

CalcioWeb

Alvaro Morata non ha bisogno di presentazioni, lo spagnolo è uno dei migliori attaccanti in circolazione e continua a confermarsi con la maglia dell’Atletico Madrid. La stagione è entrata nella fase finale e i Colchoneros si sono messi in mostra con buone prestazioni. La dirigenza inizia a studiare il futuro e sono in corso valutazioni anche sul futuro dell’allenatore Simeone.

Un calciatore con la valigia in mano è proprio Alvaro Morata. Si tratta di un attaccante di primissimo livello, in grado di disimpegnarsi in diversi ruoli dell’attacco. E’ una prima punta rapida, in grado di giocare anche da esterno in un tridente e anche da seconda punta. Dotato dal punto di vista tecnico e fisico, è un buon realizzatore e anche abile nel gioco aereo e nel dribbling.

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, lo spagnolo è stato promosso in prima squadra e si è dimostrato un attaccante di altissimo livello. Nel 2014 l’arrivo in Italia, alla Juventus. L’ambientamento è subito positivo e il rendimento di primissimo piano. Torna al Real Madrid, poi il passaggio al Chelsea. Nel 2019 il trasferimento in prestito all’Atletico Madrid, poi il riscatto sempre dei Colchoneros. Nel 2020 un’altra esperienza positiva alla Juventus, infine il definitivo ritorno all’Atletico Madrid. E’ un punto di riferimento della Nazionale spagnola.

Morata torna in Italia per la terza volta

Dopo le due esperienze alla Juventus, Alvaro Morata è pronto a tornare in Italia per la terza volta ma in un’altra squadra. E’ infatti in uno stato avanzato la trattativa tra Milan e Atletico Madrid per il trasferimento dello spagnolo. Le intenzioni dei rossoneri sono importanti e dopo il rinnovo di Leao sono pronti a chiudere un colpo da novanta.

Il Milan ha confermato problemi in fase offensiva ed è troppo Leao-dipendente. Giroud non basta, il rendimento di Origi non è stato all’altezza. Il club rossonero ha sbloccato la trattativa Morata con l’Atletico Madrid, già avviata nelle scorse settimane: cash più il cartellino di Rebic, un vecchio pupillo del club spagnolo.