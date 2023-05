Napoli-Di Maria, contatto! De Laurentiis prepara lo sgarbo alla Juventus

CalcioWeb

La Juventus contatta Giuntoli e il Napoli contatta Di Maria. E’ pronto a decollare il calciomercato e la sessione estiva è destinata a regalare sorprese. Il campionato di Serie A entra nella fase finale, le certezze principali riguardano lo scudetto del Napoli e il secondo posto della Lazio, per il resto è bagarre per gli altri due posti della Champions e le altre posizioni europee.

Sono ore caldissime in casa Napoli, a tenere banco è soprattutto la questione Spalletti. Il divorzio con l’allenatore è ormai inevitabile e l’ufficialità arriverà al termine della stagione. E’ finita una bellissima storia d’amore destinata a rimanere nella storia del calcio. Le motivazioni del divorzio non sono state ancora comunicate e l’annuncio potrebbe arrivare attraverso una conferenza stampa.

Le mosse del Napoli

Il Napoli continua la ricerca ad un nuovo allenatore e sono tanti i nomi in agenda. Il presidente De Laurentiis continua i contatti e la decisione definitiva è attesa entro le prossime settimane. La situazione di Giuntoli è in alto mare. Il ds è in trattativa per il passaggio alla Juventus, ma il numero uno azzurro ha bloccato tutto. Giuntoli è legato da un altro anno di contratto e la pista bianconera si è raffreddata. E’ destinata ad entrare nel vivo, invece, la pista che porta Angel Di Maria al Napoli.

L’argentino è in scadenza di contratto con la Juventus e la conferma è praticamente impossibile per la (probabile) mancata qualificazione in Champions League e le ultime prestazioni deludenti del calciatore. Il club azzurro è alla ricerca di un altro attaccante per completare la batteria offensiva e il nome di Di Maria è in cima alla lista. L’intenzione del ‘Fideo’ è quella di rimanere in Italia ed è stuzzicato dall’idea di giocare con la maglia della squadra campione d’Italia e in Champions League. In corso valutazioni sull’aspetto economico del contratto annuale.