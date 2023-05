Playoff Serie B, super Lapadula trascina il Cagliari in semifinale

CalcioWeb

Anche il Cagliari di Ranieri vola in semifinale dei playoff di Serie B ed è sempre più una candidata alla promozione in Serie A. Dopo il successo del Sudtirol contro la Reggina, si è concluso anche il secondo match dei quarti di finale. Niente da fare per il Venezia, reduce da una grande rimonta nella seconda parte della stagione.

Partenza fortissima del Cagliari che si porta in doppio vantaggio con la doppietta del solito Lapadula, in grado di svolgere un ruolo determinante anche nelle prossime partite. Nella ripresa si registra la reazione del Venezia e Pierini accorcia le distanze. Il risultato non cambia, finisce 2-1. Il Cagliari vola in semifinale e nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Parma. Nell’altra semifinale Bari-Sudtirol.