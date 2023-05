Playoff Serie C, sorteggiati gli accoppiamenti della seconda fase nazionale

CalcioWeb

La Serie C è entrata nella fase decisiva, in particolar modo i playoff continuano a regalare spettacolo. Sono andati in scena i sorteggi per la fase nazionale e il tecnico del Sassuolo Dionisi ha definito tutti gli accoppiamenti. Il primo turno non è stato banale e ha visto le qualificazioni di Lecco, Pescara, Foggia, Vicenza e Virtus Entella. In particolar modo è stata clamorosa la qualificazione del Foggia, in grado di ribaltare il 4-1 dell’andata contro il Cerignola (i tre gol della squadra di Delio Rossi sono arrivati dal 77′ al 95′).

E’ già altissima l’attesa per il prossimo turno e una sfida di grande interesse è quella tra Foggia e Crotone. A completare il tabellone Pescara-Entella, Lecco-Pordenone e Vicenza-Cesena.

Playoff Serie C, i sorteggi

Ecco gli accoppiamenti del secondo turno della fase nazionale (gare d’andata il 27 maggio, ritorno il 31 a campi invertiti):

Pescara-Virtus Entella;

Lecco-Pordenone;

Foggia-Crotone;

Vicenza-Cesena.

Sorteggiati anche gli accoppiamenti della successiva Final Four (gare d’andata delle semifinali il 4 giugno, ritorno l’8; finale d’andata il 13 giugno, ritorno il 18):

SEMIFINALE A

Foggia/Crotone-Pescara/Entella

SEMIFINALE B

Lecco/Pordenone-Vicenza/Cesena