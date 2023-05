Playout Serie B, l’andata è del Cosenza: Nasti stende il Brescia

CalcioWeb

Due squadre in bilico sull’orlo del baratro, due partite per restare aggrappate alla Serie B, chi perde sprofonda nella serie inferiore. È la legge dei Playout. Brescia e Cosenza ci arrivano a pari punti, dunque non influirà il posizionamento in classifica in caso di parità, serviranno supplementari ed eventuali rigori. Tradotto: una delle due dovrà dimostrarsi superiore all’altra.

Oggi la gara d’andata al San Vito Marulla di Cosenza. Primo tempo piuttosto bloccato con le due squadre che faticano a trovare spunti offensivi degni di nota. Al 15′ il Cosenza perde Marras per infortunio. Nel finale dei primi 45′ minuti Nasti impegna Andrenacci che, come il collega Micai sui tentativi precedenti di Listowski e Karacic si fa trovare pronto.

Nella ripresa la gara si fa sicura più divertente. Al 59′ il Brescia fallisce tre occasioni in una sola azione: prima il colpo di testa di Mangraviti respinto, poi la traversa colpita da Bisoli sulla ribattuta e infine il salvataggio sulla linea di D’Orazio ancora su Mangraviti.

Al 70′ arriva il gol del Cosenza: cross dalla sinistra sul secondo palo, D’Orazio colpisce di testa, Andrenacci respinge sulla testa di Nasti che ribatte in rete con l’aiuto del palo.