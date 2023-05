Psg, casting per il dopo-Galtier: quattro in corsa, due sono ‘italiani’

CalcioWeb

La stagione del Psg non può essere considerata all’altezza, la vittoria della Ligue 1 è imminente ma il percorso in Champions League è stato molto deludente. L’allenatore Galtier è destinato al divorzio al termine della stagione ed è iniziato il casting per il futuro allenatore, iniziano a circolare quattro nomi e due allenano attualmente in Serie A.

Sirene francesi per José Mourinho, l’attuale allenatore della Roma è nel mirino proprio del Psg e l’idea di trasferirsi sotto la Tour Eiffel la prossima stagione lo starebbe tentando. Secondo la stampa francese, il portoghese è uno dei papabili e la situazione sarà sicuramente più chiara al termine della stagione. I giallorossi sono in corsa per la vittoria dell’Europa League e lo Special potrebbe alzare un altro trofeo. Nella lista dei candidati ci sarebbe anche Thiago Motta, ex centrocampista e attuale allenatore del Bologna. In corsa anche Zinedine Zidane.

Nelle ultime ore continua a circolare anche Luis Enrique. Il nome dello spagnolo è stato sponsorizzato sia dall’azionista, sia dal presidente, al-Khelaifi e dal direttore sportivo Luis Campos. Soprattutto perché conosce “le star e il loro ego”, ha “la cultura degli spogliatoi di alto livello”. Inoltre, “in un PSG molto ispanofono (è la prima lingua parlata in squadra) non avrebbe problemi a ritrovarsi”.