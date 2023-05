Reggina, la nuova richiesta di penalizzazione della Procura Federale

CalcioWeb

Sono ore caldissime fuori dal campo per la Reggina. La squadra di Filippo Inzaghi è reduce dalla sconfitta sul campo del Frosinone ed è pienamente in corsa per un piazzamento ai playoff. Il club amaranto si gioca tantissimo e la giornata di oggi rischia di diventare importantissima.

Il riferimento è all’udienza in primo grado per il secondo deferimento, quello riguardante le scadenze federali del 16 marzo oltre la parte di emolumenti non versati ai calciatori ceduti a gennaio. L’udienza era stata inizialmente fissata all’11 maggio, salvo poi essere anticipata di una settimana. L’11 invece si terrà l’appello. La Reggina è stata già punita con tre punti di penalizzazione.

Secondo le ultime notizie la Procura Federale avrebbe richiesto altri quattro punti di penalizzazione, un numero inferiore alle previsioni iniziali di 7 punti. La decisione del TFN è attesa già in giornata.