Risultati Serie B 38ª Giornata: tutti i verdetti e la classifica finale

Si chiude il campionato di Serie B con le partite serali del venerdì sera della 38ª e ultima giornata del torneo. Notte di verdetti nel campionato cadetto. Già decise da qualche turno le squadre promosse direttamente in Serie A con Frosinone e Genoa che ritrovano la massima categoria.

In zona Playoff, Bari e Parma qualificate direttamente in semifinale, mentre al primo turno Cagliari-Venezia e Sudtirol-Reggina. Si giocheranno la conferma in B attraverso i Playout Brescia e Cosenza. Retrocedono in Serie C Perugia, Spal e Benevento.

I risultati della 38ª Giornata di Serie B

Venerdì 19 maggio

Ore 20:30

Cittadella-Como 0-0

Cosenza-Cagliari 0-1

Genoa-Bari 4-3

Modena-Sudtirol 2-1

Palermo-Brescia 2-2

Parma-Venezia 2-1

Perugia-Benevento 3-2

Pisa-Spal 1-2

Reggina-Ascoli 1-0

Ternana-Frosinone 2-3

La classifica finale della Serie B

Frosinone 80 Genoa 73 Bari 65 Parma 60 Cagliari 60 Sudtirol 58 Reggina 50 Venezia 49 Modena 48 Pisa 47 Ascoli 47 Como 47 Ternana 43 Cittadella 43 Brescia 40 Cosenza 40 Perugia 39 Spal 38 Benevento 35

I verdetti

Promosse in Serie A

Frosinone

Genoa

Qualificate ai Playoff:

Bari

Parma

Cagliari

Sudtirol

Reggina

Venezia

Qualificate ai Playout:

Brescia

Cosenza

Retrocesse in Serie C:

Perugia

Spal

Benevento