Manchester City galattico, 4-0 al Real: sarà finale di Champions contro l’Inter

Dopo l’1-1 dell’andata ci si aspettava una semifinale di ritorno di Champions League equilibrata, ma il Manchester City ha giocato la gara perfetta, per quasi tutto l’arco del match, senza lasciare spazio al Real Madrid, memore della rimonta subita l’anno scorso. Il City domina la gara, vince 4-0 e stacca il pass per la finale: Pep Guardiola accarezza il sogno di alzare nuovamente la Champions League 12 anni dopo l’ultima volta.

Nel primo tempo gioca solo il Manchester City. Gli ‘Sky Blues’ iniziano la gara con aggressività, non lasciano respirare il Real Madrid lo chiudono nella propria trequarti e iniziano a lavorarlo ai fianchi. Un colpo di testa di Haaland sembra sbloccare le marcature, se non fosse per una gran parata di Courtois che si ripete in fotocopia poco dopo con un vero miracolo. Il portierone belga però capitola per ben due volte nei minuti seguenti: in entrambi i casi è Bernardo Silva, prima di piede imbeccato da De Bruyne, poi di testa correggendo in porta un tiro respinto dalla difesa madrilena. Il Real prova a scuotersi con una botta da fuori di Kroos stampatasi sulla traversa, unica occasione dei primi 45 minuti.

Nella ripresa il Real Madrid prova a scuotersi. Al 50’ Alaba mette paura a Ederson con una gran punizione che il portiere brasiliano alza in angolo. Il Real ha bisogno di segnare, ma per farlo si scopre. Al 73’ un tacco illuminante di Gundogan lancia Haaland in porta, Courtois devia con il piede sulla traversa il gol che avrebbe chiuso la gara. Gol che arriva poco dopo, a segnarlo è Militao, nella sua porta, autore di una sfortunata deviazione che batte Courtois.

Nel finale c’è spazio anche per il poker: Julian Alvarez, pescato fra le linee da Foden, sigla il gol del 4-0. È un netto trionfo: il Manchester City e l’Inter si giocheranno la finale di Champions League il 10 giugno a Istanbul.