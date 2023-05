Spifferi in Serie A: Juric verso una nuova panchina in Italia

CalcioWeb

E’ pronto a partire un vero e proprio valzer di panchine nel campionato di Serie A. La stagione è entrata nella fase finale e sono in arrivo anche altri verdetti. Il Napoli si è laureato campione d’Italia, poi è vera e propria bagarre per gli altri posti Champions con Juventus, Lazio, Inter, Milan e Atalanta in corsa.

E’ viva anche la corsa per evitare la retrocessione. Dopo la Sampdoria anche la Cremonese è stata condannata alla Serie B, per la terza retrocessione è corsa a tre Verona, Lecce e Spezia. A tenere banco è anche la questione panchine e tanti allenatori sono pronti a cambiare squadra.

Juric verso un’altra panchina in Serie A

Il primo tassello pronto ad innescare il valzer in panchina è l’addio di Luciano Spalletti al Napoli. La decisione dell’allenatore è ormai definitiva e il divorzio dopo la vittoria dello scudetto è praticamente certo. Le cause della rottura con De Laurentiis non sono state ancora comunicate ma iniziano a circolare le prime notizie sui motivi del divorzio, dalle incomprensioni sul mercato ai rapporti personali.

Il Napoli inizia a valutare i nomi per il sostituto e sono andati in scena tanti contatti, anche telefonici. I nomi più caldi sono quelli di Italiano, Benitez, Thiago Motta e Gasperini. Più defilati Nagelsmann, Conte e De Zerbi. Il Napoli si è confermato vincente con il 4-3-3 e Vincenzo Italiano potrebbe continuare il percorso di Spalletti. Thiago Motta, invece, potrebbe sfruttare ancora di più l’attacco schierando il 4-2-3-1.

Stuzzica moltissimo l’idea Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta si conferma da anni uno dei migliori in circolazione e l’ipotesi Napoli è da prendere in seria considerazione. Il dubbio principale di De Laurentiis è proprio il modulo con l’eventuale passaggio al 3-5-2 o 3-4-1-2. L’Atalanta inizia a tutelarsi e il preferito è Ivan Juric, reduce da un ottimo percorso sulla panchina del Torino.