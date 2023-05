L’altra metà de ‘Lamela’: Siviglia in finale di Europa League, Juventus eliminata

CalcioWeb

Grandissima delusione in casa Juventus, eliminata in semifinale di Europa League dal Siviglia. Dopo l’1-1 dell’andata, anche la partita di ritorno è stata molto equilibrata e la sfida si è decisa ai tempi supplementari. La squadra di Allegri può recriminare, nel corso della partita ha sbagliato tante occasioni da gol e in particolar modo con Di Maria. Gli spagnoli sono riusciti a concrerizzare le occasioni da gol.

La stagione della Juventus è sempre più negativa. Dopo la debacle in Champions League, i bianconeri non sono riusciti a confermarsi nemmeno in Europa League. In campionato la squadra è lontanissima dal Napoli campione d’Italia. L’eliminazione di oggi potrebbe risultare fatale per il futuro di Allegri.

La cronaca

Allegri schiera a sorpresa Kean nel ruolo di prima punta, alle sue spalle Di Maria. Brutta prestazione dell’argentino, autore di un gravissimo errore nel primo tempo. I padroni di casa rispondono con Torres, Ocampos e En Nesyri. Nel primo tempo si registrano tante occasioni da una parte e dall’altra, il portiere Szczesny si supera. Colpo di testa di Gatti, poi Di Maria si divora il vantaggio. Palo di Kean. Brutto infortunio di Fagioli, entra Paredes. La Juventus rischia con un intervento di Cuadrado in area di rigore, l’arbitro non fischia.

Entrano Suso, Chiesa e Vlahovic. E’ proprio l’attaccante serbo a portare in vantaggio i bianconeri. I cambi fanno la differenza, Suso con un grande tiro da fuori trova il pareggio. Si va ai supplementari e un altro ex Serie A condanna la Juventus: Lamela sigla il definitivo 2-1. Espulso Acuna. Il Siviglia vola in finale contro la Roma, bianconeri eliminati.