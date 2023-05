Gli sportivi più pagati al mondo, la classifica Forbes: 3 calciatori sul podio!

CalcioWeb

E’ Cristiano Ronaldo lo sportivo più pagato al mondo nell’ultimo anno. E’ quanto confermato dalla classifica Forbes. La rivista combinava “premi in denaro, stipendi e bonus” sul campo, oltre a “accordi di sponsorizzazione, compensi e cimeli stimati fuori dal campo”.

Il portoghese ha portato a casa 109 milioni di sterline nell’ultimo anno piazzandosi in cima alla lista per la terza volta nella sua carriera. È la prima volta che Ronaldo è numero 1 dal 2017, ed è anche la cifra più alta per un calciatore nella storia.

Poi Lionel Messi, secondo con 104 milioni di sterline. Anche il terzo posto nella lista di Forbes va ad un calciatore: il compagno di squadra di Messi al PSG, Kylian Mbappe, ha guadagnato 96 milioni di sterline nell’ultimo anno, dopo aver ottenuto un nuovo straordinario contratto la scorsa estate.

Ha solo 1 milione di sterline in più rispetto alla leggenda del basket LeBron James, che spera di ottenere un altro titolo NBA mentre i suoi LA Lakers affrontano i Golden State Warriors. Il pugile Canelo Alvarez completa la top five con 88 milioni di sterline.

Mentre i due posti successivi vanno ai golfisti Dustin Johnson e Phil Mickelson, con £ 86 milioni e £ 85 milioni ciascuno.

Stephen Curry dei Golden State è ottavo con 81 milioni di sterline, seguito dalla leggenda del tennis Roger Federer con 76 milioni di sterline e dall’asso dei Phoenix Suns Kevin Durant che chiude la top 10 con 72 milioni di sterline.