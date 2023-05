Marta si laurea, ma il padre sarà alla finale di Europa League della Roma

CalcioWeb

Marta si laurea in biologia il 31 maggio, un traguardo tanto atteso, per il quale ha fatto grandi sacrifici e rinunce. Nello stesso giorno, la Roma giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia, una partita che vale una stagione intera e potrebbe regalare il secondo trofeo europeo in due anni con Mourinho in panchina.

Un giorno in cui festeggiare due grandi traguardi per il papà che però dovrà fare una scelta: a quale dei due presenziare? Ecco, il papà è tifosissimo della Roma, i biglietti per la finale sono introvabili, lui è riuscito nell’impresa. E sembra aver scelto la partita.

La storia di Marta

La storia di Marta è diventata virale. La ragazza l’ha raccontata ai microfoni di “I Lunatici” di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta su Rai Radio2. La ragazza conseguirà la propria laurea proprio mercoledì 31 maggio, ma suo padre non sarà presente poichè a Budapest per seguire la Roma.

“Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male – ha raccontato la ragazza – Mercoledì mi laureo in biologia ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League della Roma a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio“.