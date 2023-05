Supercoppa Italiana: definite le 4 qualificate del nuovo format

CalcioWeb

Cambia il format della Supercoppa Italiana e con la penultima giornata di Serie A in archivio abbiamo il quartetto che si giocherà il trofeo. Esatto, 4 squadre e non più soltanto 2. La Lega Serie A ha optato per un restyling del torneo con l’introduzione di una final four sulla base di quanto accade in Spagna.

Le squadre partecipanti alla Supercoppa Italiana

Nel format originario si sarebbero sfidate la vincitrice dello scudetto, in questo caso il Napoli, contro la vincitrice della Coppa Italia, ovvero l’Inter. A loro due si uniranno la seconda classifica in Serie A, ovvero la Lazio (anche in caso di terzo posto in favore dell’Inter, già qualificata in quanto vincitrice della Coppa Italia) e la finalista perdente della Coppa Italia, la Fiorentina.

Le dichiarazioni di De Siervo

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha commentato così il nuovo format: “abbiamo deciso di accettare l’offerta dell’Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni. Le prossime due e poi due anni di stop e poi si ritornerà nel Paese. La prossima competizione avrà già quattro squadre, all’interno del format è inserita anche una amichevole sempre all’estero. Scelta format può essere rimessa in discussione in base agli impegni. Stagione prossima 23 milioni, mentre con una gara sola e amichevole cifra pari a 12 milioni. L’amichevole è uno strumento scelto per cercare di aiutare la qualità calcio saudita“.