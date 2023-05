Tolta la squalifica a Vinicius: “omesse immagini, arbitro indotto in errore”

CalcioWeb

Nuova svolta sul caso Vinicius. Il calciatore brasiliano era stato espulso nel finale di Valencia-Real Madrid, partita sospesa in precedenza per insulti razzisti. Il Giudice sportivo della Liga ha optato per l’annullamento della squalifica in quanto all’arbitro non è stata mostrata la corretta sequenza delle immagini dell’accaduto.

La delibera del Giudice afferma: “questa commissione ritiene che la valutazione dell’arbitro sia stata determinata dall’omissione dell’intera sequenza dei fatti, che ha viziato la decisione. Infatti, il fatto che una parte determinante dei fatti sia stata omessa ha portato l’arbitro ad adottare una decisione inadeguata, e ciò perché gli era impossibile valutare quanto accaduto“.

L’addetto al Var, Nacho Iglesias Villanueva, non avrebbe mostrato le immagini del precedente ‘fallo’ di Hugo Duro ai danni di Vinicius, ma solo la reazione dell’attaccante che ha portato all’espulsione. Vinicius sarà in campo regolarmente nella sfida tra Real Madrid e Rayo Vallecano.