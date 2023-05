West Ham-Leeds: Allardyce ‘regala’ una banconota al quarto uomo | VIDEO

Continua il programma della Premier League e la stagione è entrata nella fase decisiva. Sono arrivate indicazioni importanti dalla sfida tra West Ham e Leeds, lo scontro salvezza si è concluso sul risultato di 3-1. Vantaggio degli ospiti con Rodrigo, poi Rice, Bowen e Lanzini ribaltano tutto.

E’ un momento magico per il West Ham, in finale di Conference League e matematicamente salvo in Premier League. Durante il match di oggi si è verificato un episodio particolare e il protagonista è stato il tecnico ospite Allardyce. L’allenatore inglese ha regalato spettacolo a bordo campo: durante il match ha raccolto una banconota e l’ha ‘offerta’ al quarto uomo. Il siparietto si è concluso tra le risate.

Sam Allardyce just found a fiver on the floor and tried to pay the 4th official 🤣#WHULEE

pic.twitter.com/j1Q13qidnW

— Reyi (@Reinaldodcg9) May 21, 2023