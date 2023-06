Albo d’Oro Europa League: il Siviglia in fuga, è sempre più nella storia

CalcioWeb

E’ andata in archivio la finale di Europa League a Budapest, si sono affrontate Siviglia e Roma in una partita che non è stata per nulla banale. La gara si è conclusa ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari con i gol di Dybala e l’autogol di Mancini. Ai rigori decisivi gli errori di Mancini e Ibanez.

Il Siviglia è sempre più nella storia della competizione, è la settima Europa League della sua storia. Il percorso è stato eccezionale: sette vittorie in sette finali giocate. Anche la Roma è stata costretta ad arrendersi.

Albo d’Oro Europa League

1- SIVIGLIA 7

2- INTER 3

3- LIVERPOOL 3

4- JUVENTUS 3

5- ATLETICO MADRID 3

6- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2

7- TOTTENHAM 2

8- FEYENOORD 2

9- GOTEBORG 2

10- REAL MADRID 2

11- PARMA 2

12- PORTO 2

13- CHELSEA 2

14- FRANCOFORTE 2

15- ANDERLECHT 1

16- AJAX 1

17- MANCHESTER UNITED 1

18- PSV 1

19- IPSWICH 1

20- LEVERKUSEN 1

21- NAPOLI 1

22- BAYERN MONACO 1

23- SCHALKE 1

24- GALATASARAY 1

25- VALENCIA 1

26- CSKA MOSCA 1

27- ZENIT 1

28- SHAKHTAR 1

29- VILLARREAL 1