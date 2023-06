È ufficialmente la fine di un’era: Benzema lascia il Real Madrid

CalcioWeb

Karim Benzema lascia il Real Madrid. Dopo 14 anni nella capitale spagnola, il bomber francese, di comune accordo con il club, ha deciso di dire addio. Arrivato nel 2009, a 21 anni, dal Lione, per la cifra di 35 milioni (che all’epoca erano tantissimi), il ‘Karim the dream’ ha collezionato 647 presenze e 353 gol con la camiseta Blanca.

Ovviamente ha fatto anche incetta di trofei, ben 25 quelli messi in bacheca, fra i quali 5 Champions League. Nel 2022 ha vinto anche il primo Pallone d’Oro della sua carriera.

Il comunicato del Real Madrid

“Il Real Madrid CF e il nostro capitano Karim Benzema hanno concordato di concludere il suo brillante e indimenticabile periodo da giocatore per il nostro club. Il Real Madrid vuole mostrare la sua gratitudine e tutto il suo affetto per chi è già una delle nostre più grandi leggende. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia il meglio in questa nuova fase della sua vita. Martedì prossimo, 6 giugno, alle 12:00, si svolgerà al Real Madrid City un atto istituzionale di omaggio e addio a Karim Benzema, con la presenza del nostro presidente Florentino Pérez“.