E’ caos in Serie B: dalla denuncia alla richiesta di ripescaggio

CalcioWeb

Tensione altissima nel campionato di Serie B e il riferimento è al caso della Reggina, eliminata al primo turno dei playoff dal Sudtirol. Venerdì 9 giugno, si terrà l’udienza al Tribunale di Reggio Calabria, il quale si pronuncerà sull’omologa. La risposta è attesa nella giornata di sabato o lunedì. Il riferimento è al piano di ristrutturazione del debito presentato dal club amaranto.

Il Brescia, retrocesso in Serie C dopo il playout contro il Cosenza, preannuncia battaglia. “Risulta evidente come la procedura per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione della Reggina, ed i documenti depositati, siano caratterizzati da innegabili errori, incongruenze, omissioni ed anomalie. In particolare, l’interesse del Brescia Calcio discende dalle differenze, in termini economici, reputazionali e di tutela della propria storia sportiva, che deriverebbero dalla partecipazione al Campionato di Serie B, piuttosto che a quello di Lega Pro”, afferma il Brescia nell’esposto.

“La ritenuta fattibilità del piano della Reggina è stata fondata pressochè esclusivamente sulla base di apporti provenienti dal suo socio di maggioranza, la società Enjoy Srl, chiamata a versare Euro 8 milioni entro il 30 giugno 2024. Invero, Enjoy Srl, che ha un capitale sociale di soli Euro 10.000, risulta aver generato, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, una perdita di esercizio per Euro 265.536. Il patrimonio netto della società è negativo per Euro 230.912, come pure negativo è il capitale circolante: a fronte di crediti per Euro 151.710, infatti, i debiti ammontano ad Euro 2.363.703. Infine, le disponibilità liquide ammontano a soli Euro 281,00”, prosegue il Brescia.

“Non vi è dubbio che Enjoy Srl presenti indici – tutti, nessuno escluso – fortemente negativi, che rivelano una inequivocabile incapacità della società di versare alla Reggina, da qui ai prossimi 12 mesi, l’importo di Euro 8 milioni”, scrive il Brescia nell’esposto. Nel piano di rientro la Reggina aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria lo stralcio del 95% dei debiti e l’Agenzia delle Entrate si è già opposta.