La classifica dei club europei per valore di brand: la prima italiana solo all’11° posto

La stagione è entrata nella fase finale e sono in arrivo gli ultimi verdetti tra finale di Conference e quella di Champions League. E’ arrivato il momento dei bilanci, anche sotto l’aspetto economico. E’ stata pubblicata la classifica dei club europei per valore di brand, secondo quanto documentato da Brand Finance nel report ‘Football 50’, dedicato ai 50 team di maggior valore al mondo in chiave di marketing.

La classifica è guidata dal Manchester City, campione d’Inghilterra e in grado di raggiungere un incremento del 13% con il valore di 1,5 miliardi di euro. Superato in classifica il Real Madrid il cui valore diminuisce del 4% scendendo così a 1,46 miliardi di euro. Sul gradino più basso del podio il Barcellona.

Con una crescita del 33% il valore del brand Milan è per il secondo anno consecutivo il club che cresce più velocemente raggiungendo il valore di 358 milioni di euro e posizionandosi al 15° posto. Il Napoli, campione d’Italia, si porta in 18ª posizione. Anche la Roma, finalista in Europa League dopo la vittoria della Conference della scorsa stagione, è tra i 10 brand con una maggiore crescita. La prima italiana in classifica è la Juventus, all’11° posto ma reduce da una stagione negativa e dai problemi fuori dal campo. Poi l’Inter al 14° posto.

La classifica

Ecco la classifica delle prime 25:

1 – Manchester City $1.562 M

2 – Real Madrid CF $1.513 M

3 – FC Barcelona $1.425 M

4 – Manchester United FC $1.412 M

5 – Liverpool FC $1.411 M

6 – Paris Saint-Germain $1.174 M

7 – FC Bayern Munich $1.140 M

8 – Arsenal FC $940 M

9 – Tottenham Hotspur FC $931 M

10 – Chelsea FC $893 M

11 – Juventus FC $655 M

12 – Club Atletico de Madrid $570 M

13 – Borussia Dortmund $562 M

14 – FC Internazionale $528 M

15 – AC Milan $371 M

16 – West Ham United FC $320 M

17 – Newcastle United FC $259 M

18 – SSC Napoli $249 M

19 – Rasen Ballsport Leipzig $231 M

20 – Aston Villa FC $222 M

21 – AS Roma $212 M

22 – Eintracht Frankfurt $210 M

23 – Everton FC $205 M

24 – Bayer 04 Leverkusen $202 M

25 – Sevilla FC $196 M