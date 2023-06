Cordaz, parata mostruosa in Torino-Inter: i compagni chiedono il rinnovo | VIDEO

CalcioWeb

Nell’ultima gara di campionato, in particolar modo se ormai non ci sono grandi obiettivi in palio, capita spesso di veder giocare le seconde linee con un minutaggio maggiore rispetto al solito. In occasione di Torino-Inter, Simone Inzaghi non ha soltanto schierato Samir Handanovic titolare, per preservare Onana in vista della finale di Champions League, ma a metà secondo tempo ha fatto entrare anche Alex Cordaz.

Un gesto importante per concedere qualche minuto anche al terzo portiere che, solitamente, il campo lo vede come spettatore non pagante seduto comodamente in panchina. A dispetto dello scarso utilizzo, Cordaz si è fatto trovare subito pronto con una straordinaria parata in controtempo su Sanabria che già pregustava la rete dell’1-1. Parata decisiva ai fini del successo dei nerazzurri.

Sui social i tifosi sono impazziti, i compagni dell’Inter (Bastoni e Di Marco su tutti) invece lo hanno preso in giro bonariamente chiedendone il rinnovo quinquennale fino al 2028.

Rinnovo e titolare a Istanbul, subito. pic.twitter.com/P0PcUceQaZ — Bili (@IMBili8) June 3, 2023