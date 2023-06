Di Francesco in panchina dopo 2 anni: blitz di un… ex calciatore

CalcioWeb

Eusebio Di Francesco è stato un ottimo allenatore nei primi anni della carriera, poi un crollo evidente e preoccupante. E’ un classe 1969, ex calciatore e attualmente tecnico svincolato. Nel corso della carriera da calciatore ha indossato tante maglie: Empoli, Lucchese, Piacenza, Roma, Ancora e Perugia.

Nel 2008 inizia la carriera da allenatore, al Lanciano. Poi Pescara e Lecce. Il definitivo salto di qualità si registra al Sassuolo in Serie A. La squadra gioca un calcio spettacolare e riesce a raggiungere risultati sorprendenti. Nel 2017 la grande occasione: la Roma. Il rendimento è nel complesso ottimo e il punto più alto è stato raggiunto con la semifinale di Champions League dopo la storica rimonta contro il Barcellona, poi l’eliminazione in semifinale contro il Liverpool.

Poi un crollo evidente nelle successive tre esperienze: Sampdoria, Cagliari e Verona. Le avventure si sono concluse con la rescissione ai blucerchiati e poi due esoneri. Adesso è pronto a rimettersi in gioco.

La nuova squadra di Eusebio Di Francesco

Eusebio Di Francesco è considerato ancora un allenatore di alto livello ed è finito nel mirino di alcune squadre in Italia e all’estero. Nelle ultime ore è andato in scena lo scatto decisivo: quello di Kolarov al Pisa. L’ex difensore di Roma e Manchester City è diventato il nuovo direttore sportivo proprio del Pisa ed è chiamato a risollevare il club dopo una stagione deludente. La squadra nerazzurra ha fallito anche la qualificazione ai playoff. La dirigenza ha deciso di attuare una rivoluzione: prima è stato ufficializzato l’addio con l’allenatore D’Angelo, poi l’ingaggio di Kolarov nel ruolo di ds.

Proprio il serbo si è messo già in contatto per definire l’organico per la prossima stagione e il primo nome per la panchina è stato quello di Daniele De Rossi. Poi il cambio di strategia e la decisione di affidarsi ad un tecnico di maggiore esperienza. Di Francesco e Kolarov sono legati dal rapporto già dai tempi della Roma, uno nel ruolo di calciatore e l’altro nel ruolo di allenatore. Adesso le strade sono destinate ad incrociarsi di nuovo, Di Francesco è vicinissimo alla panchina del Pisa.