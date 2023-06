Festa scudetto Napoli, malore improvviso: tifoso muore in piazza del Plebiscito

CalcioWeb

La festa scudetto del Napoli di ieri, l’ultima in ordine cronologico, avvenuta dopo il successo per 2-0 sulla Sampdoria nell’ultima giornata di Serie A, è stata macchiata da una triste tragedia. Durante i festeggiamenti in piazza del Plebiscito, un tifoso è stato colto da malore improvviso e, secondo le prime indiscrezioni riportate da “Il Mattino”, sarebbe morto nonostante il tempestivo intervento dell’ambulanza del 118.

La piazza era gremita da decine di migliaia di tifosi giunti per seguire lo show scudetto condotto da Stefano De Martino, presenti due maxi-schermi installati in corrispondenza del palco dove sabato si era svolto il concerto di Gigi d’Alessio.