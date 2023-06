Finale Champions League, dal blu all’azzurro: le coreografie di City-Inter | FOTO

CalcioWeb

Una notte che vale l’intera stagione e un posto nella storia. Manchester City e Inter sono pronte a sfidarsi per 90′ minuti più eventuali supplementari e calci di rigore nella finale di Champions League. Non una semplice partita, ma LA partita che i tifosi di una o dell’altra squadra ricorderanno per sempre.

Prima di lasciare spazio alle emozioni sul rettangolo verde, sono i tifosi sugli spalti a regalare i primi brividi. Nella nostra gallery le coreografie della finale di Champions League fra Manchester City e Inter.