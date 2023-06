Fiorentina-Italiano, l’esito dell’incontro e la risposta al Napoli

CalcioWeb

La stagione della Fiorentina è stata molto importante e la dirigenza continua a la fase di evoluzione sotto l’aspetto economico e dei risultati. La stagione della squadra di Vincenzo Italiano non è passata di certo inosservata, in Italia e in Europa. In Serie A ha chiuso la stagione all’ottavo posto, alle spalle delle big. Al momento ha fallito la qualificazione alle competizioni europee ma non è da escludere l’esclusione della Juventus dalla Conference e il ripescaggio della Fiorentina.

In Coppa Italia la delusione della sconfitta in finale contro l’Inter, nonostante una prestazione di altissimo livello e lo stesso esito anche nell’ultimo atto di Conference League contro il West Ham.

L’incontro Italiano-Fiorentina

La delusione è stata fortissima, ma anche l’intenzione di ripartire più forti di prima. E’ andato in scena un incontro, a pranzo, tra Italiano e la dirigenza e l’esito è stato positivo. Le parti hanno deciso di programmare il futuro insieme e la conferma è sempre più probabile.

L’assalto del Napoli per Vincenzo Italiano è destinato ad andare in fumo, l’ex Spezia è pronto a ripartire dalla Fiorentina più forte di prima. In attesa dell’ufficialità dal club viola, il matrimonio è destinato a continuare.