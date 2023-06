Fiorentina, che peccato! Il West Ham vince la Conference League

CalcioWeb

Seconda delusione stagionale per la Fiorentina. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter, la squadra toscana termina con l’amaro in bocca anche la finale di Conference League. Un digiuno da trofei che dura dal 2001 (Coppa Italia) per la Fiorentina che si arrende 1-2 agli inglesi del West Ham.

Il racconto della partita

Primo tempo a reti bianche ma che ai punti va alla Fiorentina. La squadra toscana tiene bene il pallone, gioca fra le linee e crea qualche grattacapo all’ex di turno Areola che però risponde presente. L’occasione più grande capita a Kouame che colpisce il palo di testa, sulla respinta Jovic insacca ma in posizione di fuorigioco. Da segnalare, a metà del primo tempo, un lancio di oggetti che ferisce Biraghi.

Il capitano della Fiorentina sarà protagonista, suo malgrado, nella ripresa. È proprio di Biraghi il tocco di mano che procura il calcio di rigore in favore del West Ham: Benrahma è infallibile dal dischetto (9/9 prima di stasera nella sua esperienza inglese), ‘Hammers’ in vantaggio.

La Fiorentina però non si perde d’animo e al 66′ trova il pari: sponda di testa di Nico Gonzalez, controllo di sinistro e conclusione di destro di Bonaventura che firma il pari. La beffa arriva nel finale. Al 90′ Paquetà trova un gran filtrante per Bowen che scatta fra le linee e batte Terracciano per l’1-2 che chiude la gara. Il West Ham vince la Conference League.