Inchiesta contro la Roma, la Uefa: “non tolleriamo violenze contro gli arbitri”

La finale di Europa League tra Siviglia e Roma potrebbe portare conseguenze anche fuori dal campo per i giallorossi. La Commissione disciplinare dell’Uefa si è mossa sulla gara di Budapest: tra le decisioni prese, l’apertura di una indagine nei confronti del tecnico giallorosso, Josè Mourinho per “insulti all’arbitro”, anche il club giallorosso rischia provvedimenti.

“Condanniamo con veemenza il comportamento violento nei confronti dell’arbitro Anthony Taylor e della sua famiglia. Azioni inaccettabili che minano lo spirito di fair play e il rispetto”. Lo afferma l’Uefa in una nota. “Gli arbitri svolgono un ruolo cruciale nel garantire l’integrità e l’equità del gioco, e la loro sicurezza e il loro benessere sono di massima importanza. L’Uefa ferma nel suo impegno a creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti, compresi gli arbitri, e non tollererà alcuna forma di comportamento violento nei loro confronti”.