Inter ko contro il City: la reazione di Materazzi diventa virale | VIDEO

E’ ancora altissima la delusione in casa Inter per la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. La sfida di Istanbul si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Rodri nel secondo tempo. L’Inter può recriminare per le tante occasioni fallite nel secondo tempo: da Lautaro Martinez a Lukaku, da Dimarco a Gosens.

Sugli spalti tanti personaggi famosi hanno provato a spingere i nerazzurri verso la vittoria. In particolar modo non è passata inosservata la presenza dell’ex difensore Marco Materazzi e i tifosi della Juventus hanno ‘rispolverato’ una vecchia dichiarazione dell’ex calciatore. “La rispetto ma sportivamente odio la Juventus. Io c’ero a Cardiff e a Berlino quando persero: il mio cuore batteva fortissimo, se avessero vinto sarebbe stato brutto”.

Adesso un video è diventato virale sui social. Materazzi è stato fermato all’esterno dello stadio: “è mancata un po’ di fortuna, che dici?”, la domanda di un giornalista. L’interista non ha nemmeno risposto ed è andato via…

Ce matin, on trempe les cookies dans les larmes de ce tocard de Marco Materazzi. 🤤💦pic.twitter.com/kAleJHvEGF — 𝐕𝐢𝐭𝐨 (@BVL_21) June 11, 2023