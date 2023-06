Inter-Manchester City, attesa altissima: San Siro sold-out, oltre 40.000 tagliandi venduti

CalcioWeb

E’ sempre più alta l’attesa in vista della finale di Champions a Istanbul tra Inter e Manchester City. Anche a Milano l’atmosfera inizia a farsi calda. In pochi fortunati si sono assicurati il biglietto per assistere al match dal vivo, per tutti gli altri sono previste altre opportunità, dai maxischermi classici in Piazza Duomo all’apertura di San Siro ai tifosi, con i biglietti per il Meazza già soldout nel giro di sette ore.

In mattinata infatti era cominciata la vendita degli oltre 40mila tagliandi e in pochissimo tempo si è registrato il tutto esaurito. Gli spettatori potranno accomodarsi nei settori rosso, verde e blu e nel prato, con biglietti in vendita a partire da 10 euro e fino ai 20 euro del primo anello e del parterre. E ci sarà anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, grande tifoso interista alla finale di Champions League. “Io andrò a Istanbul, ho un invito dalla Uefa e certamente ci andrò”. Sull’organizzazione: “ci sarà il maxi schermo a San Siro e questo va molto bene, già questo limita molto il problema. Poi bisognerà vedere come va la partita”, ha concluso il sindaco.

Intanto, per chi sarà allo stadio Ataturk sabato, è previsto una sorta di “dress code” indicato dalla Curva Nord interista: una maglia blu per essere “un’unica cosa con la squadra e con la nostra storia. Non è un obbligo e non è un dovere ma è un esempio di unità che desideriamo trasmettere ai ragazzi dal primo momento in cui scenderanno in campo”, ha scritto la tifoseria nerazzurra sulla propria pagina Facebook.