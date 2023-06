Liga, l’ultimo gol di Benzema e la retrocessione del Valladolid: i verdetti

CalcioWeb

Si è concluso anche il campionato spagnolo e sono arrivati gli ultimi verdetti. Il Barcellona è campione di Spagna, in Champions League Real, Atletico Madrid e Real Sociedad, più il Siviglia dopo il trionfo in finale di Europa League contro la Roma. In Europa League Villarreal e Betis, l’Osasuna in Conference.

Sospiro di sollievo per il Valencia che riesce a salvarsi al termine di una stagione difficilissima. In seconda divisione il Valladolid, fatale il pareggio 0-0 contro il Getafe. Già retrocesse Espanyol ed Elche. In gol Benzema su rigore, nell’ultima partita con la maglia del Real Madrid (1-1 contro il Bilbao).

LA CLASSIFICA

1- BARCELLONE 88

2- REAL MADRI 78

3- ATL. MADRID 77

4- REAL SOCIEDAD 71

5- VILLARREAL 64

6- BETIS 60

7- OSASUNA 53

8- BILBAO 51

9- MAIORCA 50

10- GIRONA 49

11- VALLECANO 49

12- SIVIGLIA 49

13- CELTA VIGO 43

14- CADICE 42

15- GETAFE 42

16- VALENCIA 42

17- ALMERIA 41

18- VALLADOLID 40

19- ESPANYOL 37

20- ELCHE 25

I verdetti

Campione: Barcellona

In Champions League: Real Madrid, Atletico Madrid, Real Sociedad, Siviglia

In Europa League: Villarreal, Betis

In Conference League: Osasuna

Retrocesse: Valladolid, Espanyol, Elche