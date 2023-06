La ‘LuLa’ condanna l’Inter: il Manchester City vince la prima Champions della sua storia

CalcioWeb

Il Manchester City gioca sottotono, rischia la beffa e nella seconda parte della partita trova il gol del trionfo. E’ una giornata storica per il club inglese, protagonista della prima vittoria della Champions League della sua storia e del Triplete. Il principale protagonista è stato Pep Guardiola, l’uomo a sorpresa dell’ultimo atto il centrocampista Rodri. Infortunio per De Bruyne e partita difficile per Haaland. L’Inter ha giocato una partita ordinata e la gara è stata condizionata dall’episodio di Lautaro Martinez e dall’errore di Lukaku nel finale.

Si è conclusa la finale di Champions League all’Atatürk Olimpiyat di Istanbul. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio e le tifoserie sono protagoniste di coreografie bellissime. Nel primo tempo i ritmi non sono altissimi e le squadre sono condizionate dalla tensione. Le occasioni più importanti nel primo tempo sono due: un tiro a giro di Bernardo Silva e un tiro ad incrociare di Haaland respinto da Onana. Tegola per Guardiola, infortunio di De Bruyne e dentro Foden.

Nel secondo tempo il tema dell’incontro non cambia. Al 59′ un episodio clamoroso: la difesa del City sbaglia, Lautaro Martinez è egoista e non serve Lukaku. Para Ederson e i compagni a muso duro con il ‘Toro’. Gol sbagliato, gol subito: prima vera azione del City e Rodri supera Onana con un tiro preciso. La reazione dell’Inter si ferma sulla traversa di Dimarco. All’88’ grandissima occasione per Lukaku e miracolo di Ederson. L’errore del belga è clamoroso. A tempo scaduto un’altra grande parata di Ederson su Gosens. Finisce 1-0, la Champions League è del City, la prima della sua storia. Inter ko a testa alta, ma Inzaghi può recriminare.