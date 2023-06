Montepremi Champions League: quanto guadagna l’Inter se vince la finale?

CalcioWeb

Ormai ci siamo! L’attesa è finita: oggi, sabato 10 giugno, è la data cerchiata con un circoletto rosso (anzi blu, viste le due squadre!) da Manchester City e Inter, le due squadre che giocheranno la finale di Champions League. Istanbul ribolle già da giorni per la finalissima, il più grande appuntamento calcistico internazionale per club. E anche il più ricco.

Non solo un posto nella storia e un traguardo che tutti i calciatori sognano di raggiungere fin da bambini, ma anche un ricco premio in denaro che, se al Manchester City importa il giusto, per l’Inter sarebbe importante tanto quanto una vittoria.

Il montepremi totale

Per l’edizione 2022-2023 della Champions League è stato messo a disposizione un montepremi complessivo di circa 2.02 miliardi di euro, cifra dalla quale attingere per premiare tutti gli step dei vari percorsi delle squadre durante il torneo. Somma destinata a crescere: nel 2024 sarà messo a disposizione 1 miliardo in più.

Quanto guadagna l’Inter se vince la Champions League?

Ogni squadra al momento della qualificazione riceve 15.64 milioni. Per ogni vittoria sono messi a disposizione 2.8 milioni, 1 milione in caso di pareggio, 0 per le sconfitte. Previsti introiti per il passaggio di ogni turno fino all’accesso alla finale che da solo vale 15.5 milioni di euro. L’Inter ha guadagnato, fin qui, 98 milioni di euro circa: in caso di successo ne guadagnerebbe altri 4.5 scollinando i 100 milioni complessivi di guadagno. Una cifra importante da destinare, almeno in parte, al mercato futuro.