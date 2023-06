Napoli, nome nuovo per la panchina: contatti con un campione d’Italia e d’Europa

CalcioWeb

La gara del tardo pomeriggio odierno fra Napoli e Sampdoria sarà l’ultima partita di Luciano Spalletti in qualità di allenatore del Napoli. Dopo la straordinaria cavalcata scudetto e i quarti di Champions League raggiunti per la prima volta nella storia del club, Spalletti, di comune accordo con la società, ha chiesto un anno di pausa.

La comunicazione è stata resa nota ormai da tempo e da qualche settimana il presidente Aurelio De Laurentiis ha stilato una lista con diversi candidati per la panchina del Napoli.

Contatti con Mancini

L’ultimo in ordine cronologico, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, sarebbe Roberto Mancini. Il CT azzurro ha già vinto in Italia con l’Inter, all’estero con Manchester City e Zenit San Pietroburgo, ed è Campione d’Europa in carica con la Nazionale Italiana.

A tal proposito, proprio l’impegno con la Nazionale (contratto fino al 2026), in vista di Nations League ed Europei, sarebbe uno scoglio importante alla riuscita dell’accordo. Restano comunque in ballo i nomi di Vincenzo Italiano, Thiago Motta e Julian Nagelsmann

La nota della FIGC

“Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis o suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli“. Fonti della Federcalcio, al telefono con l’ANSA, fanno chiarezza sulla vicenda, precisando di aver “sentito in proposito il commissario tecnico, che ha un contratto in azzurro fino al 2026“.