Playoff Serie C, il Lecco sbanca Foggia e si avvicina alla promozione

Pubblico delle grandi occasioni a Foggia per la sfida di andata dei playoff di Serie C, si decide l’ultima promossa nel campionato cadetto. La squadra di Delio Rossi è stata protagonista di una stagione sorprendente, ma la vera rivelazione è il Lecco.

Gli ospiti sono stati in grado di gelare oltre 11.000 spettatori e la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2. Partenza fortissima del Foggia che passa in vantaggio dopo 7 minuti con Daniel Leo. La squadra di Delio Rossi sembra indirizzare la partita e la promozione, poi la grande reazione del Lecco. Prima il pareggio di Pinzauti, poi un gol annullato al Foggia per una spinta. All’87’ il gol del definitivo 1-2 con una prodezza di Lepore. Il Lecco ad un passo dalla Serie B. Domenica il ritorno.