Serie A, le novità da De Siervo: tempo effettivo, nuovo nome e caso Juve

La Serie A è andata in archivio, l’ultimo verdetto riguarda la retrocessione tra Spezia e Hellas Verona dopo lo spareggio salvezza. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, svela interessanti novità al quotidiano spagnolo AS: “abbiamo chiuso un accordo da 10 milioni a stagione con il Governo. Il nostro campionato fuori dall’Italia si chiamerà Serie A Made in Italy”.

“Abbiamo iniziato il percorso per recuperare la nostra posizione di leadership internazionale. Stiamo creando un prodotto più interessante, lavorando sulla sua qualità. Il tempo effettivo delle gare arriva al 66%, c’è un 33% che deve essere più attrattivo, ad esempio, con le telecamere utilizzate al cinema. Oggi dobbiamo competere con Netflix e Amazon, guadagnare il tempo libero delle persone”, ha affermato De Siervo a Sky Sport.

I diritti tv

“Il nostro obiettivo per il prossimo corso è una cifra tra i 1.150 e i 1.380 milioni di euro, mentre per l’estero Anna Guarnerio sta lavorando per passare da 250 a 400 milioni. Abbiamo un accordo col governo da 10 milioni di euro e grazie alla guida di Michele Ciccarese i nostri guadagni commerciali sono passati da 30 a 70 milioni in 3 anni. La pirateria ci costa circa un miliardo ogni 3 anni. Finalmente abbiamo ottenuto una legge che chiedevamo da 3 anni. Il Parlamento l’ha approvata all’unanimità. Abbiamo fiducia nella nuova piattaforma che può chiudere indirizzi IP in mezz’ora”.

Il caso Juventus

“Idealmente le sentenze dovrebbero arrivare sempre a fine stagione, una cosa che aiuterebbe molto anche i tifosi. Però ci tengo a sottolineare che in Italia il calcio si analizza in maniera costante, e prende provvedimenti”.