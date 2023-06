Caos in Serie B, il Brescia presenta domanda d’iscrizione dopo la retrocessione

CalcioWeb

Il Brescia è reduce dalla drammatica retrocessione in Serie C dopo lo spareggio playout contro il Cosenza e il presidente Cellino continua a chiedere la riammissione in Serie B. “Brescia Calcio comunica che, in data odierna, ha provveduto a presentare la domanda di iscrizione al Campionato Lega Nazionale Professionisti Serie B 2023/2024″, è il messaggio attraverso una nota.

Scade oggi, martedì 20 giugno, alle ore 23:59, il termine per presentare tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimi campionati. Secondo le ultime notizie il Brescia punterebbe ad una riammissione dopo aver ingaggiato una battaglia contro la Reggina, con riferimento alla ristrutturazione del debito concessa al club amaranto. Per essere in regola il club calabrese dovrà versare 7,5 milioni di euro per sanare le posizioni relative a stipendi dei calciatori, contributi Irpef e Inps.