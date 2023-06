Spareggio Verona-Spezia: data e cosa succede in caso di parità

CalcioWeb

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato tantissime emozioni e gli ultimi verdetti. Atalanta e Roma si sono qualificate in Europa League, la Juventus in Conference League. E’ già altissima l’attesa per l’ultima partita della stagione, lo spareggio tra Hellas Verona e Spezia, reduci dalle sconfitte contro Milan e Roma.

La data di Verona-Spezia è domenica 11 giugno. Ancora da definire la sede e l’orario. Non ci sarà un match di ritorno, ma una gara secca per definire l’ultima retrocessa e l’ultima squadra salva. In caso di pareggio durante i tempi regolamentari non ci saranno i supplementari, ma direttamente i rigori.