Lo ‘stile’ Juventus ancora messo a dura prova: i complimenti al Siviglia scatenano le reazioni

Iniziano ad arrivare le prime reazioni dopo la vittoria dell’Europa League da parte del Siviglia. La sfida di Budapest si è conclusa ai calci di rigore dopo 1-1 dei tempi regolamentari e supplementari con i gol realizzati da Dybala e l’autogol di Mancini. La sfida è stata nel complesso equilibrata e si è decisa dal dischetto, la squasdra di Mourinho paga gli errori dei difensori Mancini e Ibanez. I giallorossi iniziano a valutare il futuro e l’addio con lo Special One è sempre più probabile.

Sul web si sono registrati tanti messaggi di complimenti da parte dei tifosi per la vittoria del Siviglia, ma il tweet che ha scatenato maggiori discussioni è stato quello della Juventus: “complimenti al Siviglia per la vittoria dell’Europa League”, si legge su Instagram. Sui profili Twitter di Inter, Milan, Napoli o della grande rivale Lazio nemmeno l’ombra di un messaggio a favore del club spagnolo, anche in questo caso lo ‘stile’ dei bianconeri è stato messo a dura prova.

In risposta al messaggio della Juventus, i commenti dei tifosi delle altre squadre sono stati durissimi: “i primi in italia siete stati…complimenti….! effetto patteggio…”, “ditemi che è un profilo fake”, “ma vergognatevi”, “sempre con questi complimenti…”, “siete surreali”, sono alcuni messaggi dai social.

La Juventus non è nuova a questi ‘autogol’ fuori dal campo. Il riferimento più recente è al messaggio ironico, pubblicato sui profili social, dopo la vittoria dello scudetto del Napoli. “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!”. Il riferimento dei bianconeri è alla striscia di scudetti consecutivi, addirittura 9, e il messaggio è stato interpretato come una provocazione nei confronti dei rivali. La Juventus continua a ‘sbandierare’ un certo stile, però anche la comunicazione social continua a fare acqua da tutte le parti.