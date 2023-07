Berardi e il contratto strappato con la Juventus: la risposta social a Lotito

CalcioWeb

“Ho parlato con il Sassuolo, è vero, ma il giocatore non è mai stato messo in vendita. A parte che nel caso chiederebbero una cifra spaventosa, ma non è in vendita. Parliamo comunque di un ragazzo che ha firmato un contratto con la Juventus e poi lo ha strappato“. Claudio Lotito si era espresso così in merito all’eventuale trattativa fra Lazio e Sassuolo per Domenico Berardi. L’esterno neroverde è un obiettivo della Lazio, ma il Sassuolo è una bottega cara e il patron biancoceleste sembra non essere rimasto contento del dialogo con la società emiliana.

La risposta a Lotito

La parte finale delle dichiarazioni, quelle sulla Juventus, sono sembrate una frecciatina gratuita al calciatore. Lo stesso Domenico Berardi ha voluto commentare la questione attraverso i social con una storia Instagram.

L’esterno calabrese ha postato uno screen che riprende le parole di Claudio Lotito e ha aggiunto tre emoji che sembrano indicare la lettura della notizia, una breve riflessione su quanto detto e la reazione con le mani davanti agli occhi che non necessita spiegazioni.